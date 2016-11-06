19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Второй гол в ворота ЦСКА забит из офсайда

Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар". Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар".
Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар".
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На 27-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА"Амкар" ошибочное решение принял первый судья-помощник Дмитрий Березнев, во время второй голевой атаки гостей не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника Михаила Костюкова.

В момент передачи защитника Александра Мильковича автор второго гола в ворота красно-синих пусть и незначительно, но все же заскочил за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар".
Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар".
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КОММЕНТАРИИ (33)
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Болела_23

Федун проплатил,к бабке не ходи)

20:50

..I..

да офсайд, но там сантиметры в динамике не заметишь(((

20:48

Thomas_Boy

Grafin82 _________ У нас после "Вардара" Кубок УЕФА был. У вас после "Санкт-Галлена" - АЕК. Что касается малолетнего глорья, то ты, судя по цифири в нике, возможно, помоложе меня будешь, так что графин-то прикрой.)

20:43

Radej

Grafin82____Ты бы научился сначала копипастом пользоваться, что бы отправлять сообщения кому хочешь. По поводу возраста очень смешно. Учитывая что в школу я ходил ровно как и болеть за ЦСКА начал конце 80х )) Так что стрелки, тем более в Е-бурге, учитывая что ни на какие выезды я не езжу совершенно не в тему. Стреляй у кого помоложе )

20:42

PELMEN GUBASTIY

а гиннерс разве НЕ ЗАНЁС??????????

20:42

Andre_Saratov

Sollo 20:14 абсолютно прав.

20:36

Grafin82

Radej_____ Слушай, Сопля в тапках)))) Размажешь ты только свои сопли и слезы в конце чемпионата, не дорос ты еще, и потом тебе в школу завтра. А в конце чемпионата прошу ко мне в гости, в Екатеринбург, на уралмаш. Стрелку щас забьем? Размазать он что то захотел, прыши иди выдавливай))) Школьник)

20:36

Grafin82

Thomas_Boy---)))ААААА С АЕКом))) Ну ну, вашу уже три года подряд наблюдаю, от всех летите рекордсмены, и потом Вашу с Вардаром я то же помню и что? Могу и еще привести в пример, сопляков что то развелось, глорьё малолетнее!)

20:34

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

подумаешь...

20:33

Grafin82

msdan____- Слушай, Сопля в тапках)))) Размажешь ты только свои сопли и слезы в конце чемпионата, не дорос ты еще, и потом тебе в школу завтра. А в конце чемпионата прошу ко мне в гости, в Екатеринбург, на уралмаш. Стрелку щас забьем? Размазать он что то захотел, прыши иди выдавливай))) Школьник)

20:32

zoolord

Тогда пенальти однозначно можно было не давать.

20:31

71

Flamenco Никакого офсайда!!!.....................как со зрением?.

20:29

Radej

msdan______________Не надо соскакивать, у нас с тобой разговор не а Дзагоеве, не о допинге( ахаха и вы туда же) речь о том кто сколько времени держал голову в нечистотах. Так ответишь на вопрос или как?

20:29

Thomas_Boy

Grafin82 ___________ Вашу "игру" с АЕКом все видели.

20:27

Radej

msdan___________Раз в год и палка стреляет тем более учитывая наши проблемы ничего ужасного в этом нет, а вас в ваши нечистоты макают 15 лет подряд, как думаешь кто в таком положении выгодней смотрится? ))

20:24

Flamenco

Никакого офсайда!!!

20:21

msdan

Radej Grafin82_____Я специально для тебя поросенок сохраню это сообщение, чтобы в последствие размазать его по твоему же пятаку, тешь себя напрасными надеждами, 15 лет тешите и еще 15 будете ) 20:17 недельку назад вас ткнули в ваши же какахи... наверное уже забыло сущетсво конское

20:21

Radej

Grafin82_____Я специально для тебя поросенок сохраню это сообщение, чтобы в последствие размазать его по твоему же пятаку, тешь себя напрасными надеждами, 15 лет тешите и еще 15 будете )

20:17

TAP

Незначительный офсайд - больше метра. Перед нападающим должны быть два игрока, а не просто защитник.

20:15

Grafin82

Thomas_Boy======= А тебе кто помогает? Гинер- Миллер??? Спартак сейчас хоть игру и команду показывает и имеет) а Конские одно мучение, что смотреть тошно)

20:15

Sollo

Да, офсайд 100%, т.к. по правилам между игроком и воротами должно быть ДВА игрока, а тут только один.

20:14

Grafin82

Radej===== Ааааа, свои конские закатай) Знаем мы на чем вы и что вывозите из года в год)))) Только кончилось это у вас, вот и идете на ПЯТОМ месте)))

20:13

nekonohiki

Пенальти тоже, прямо скажем, не 100% был.

20:12

Radej

Мне больше интересен другой вопрос, речь идет о милимитровом положении вне игры, а то что положение вне игры определяется по предпоследнему игроку обороны, а с учетом того что нападающий гораздо ближе к воротам чем вратарь офсайд очевиднейший никому не приходило в голову. Или правила поменялись?

20:11

Thomas_Boy

Ноют только желудевые. Им за это потом судейки помогают.

20:10

сабзеро

MAYERICK А как журналист-грызун по этой фотке смог определить?...........снайпер?......"глаз-вотерпас"?....... _______________________________________ Ты в глаза долбишься или не в курсе как определяется оффсайд?

20:10

футбол_2018

Бобер разуй глаза!

20:09

Ралпачан Фляйшманъ

аххахх, ткнули носом в фото, очевидно, что овёс, и что же? "конявые будут ныть", агась, а пятачки с невскими, по ходу, всегда признают человеческий фактор у судей. у Карасева, например))))))

20:03

Radej

Grafin82______Губехи закатай, сами справимся, который год вытаскиваем на зубах матчи и чемпионства без скамейки и новых игроков и тут вытянем.

20:00

Grafin82

Ну щас начнется нытьё от Конявых))) Украли победу, Спартак про платил)))))

19:58

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ