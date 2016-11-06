Второй гол в ворота ЦСКА забит из офсайда

На 27-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА – "Амкар" ошибочное решение принял первый судья-помощник Дмитрий Березнев, во время второй голевой атаки гостей не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника Михаила Костюкова.
В момент передачи защитника Александра Мильковича автор второго гола в ворота красно-синих пусть и незначительно, но все же заскочил за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"
Гол Михаила КОСТЮКОВА в матче ЦСКА - "Амкар".
Болела_23
Федун проплатил,к бабке не ходи)
20:50
..I..
да офсайд, но там сантиметры в динамике не заметишь(((
20:48
Thomas_Boy
Grafin82 _________ У нас после "Вардара" Кубок УЕФА был. У вас после "Санкт-Галлена" - АЕК. Что касается малолетнего глорья, то ты, судя по цифири в нике, возможно, помоложе меня будешь, так что графин-то прикрой.)
20:43
Radej
Grafin82____Ты бы научился сначала копипастом пользоваться, что бы отправлять сообщения кому хочешь. По поводу возраста очень смешно. Учитывая что в школу я ходил ровно как и болеть за ЦСКА начал конце 80х )) Так что стрелки, тем более в Е-бурге, учитывая что ни на какие выезды я не езжу совершенно не в тему. Стреляй у кого помоложе )
20:42
PELMEN GUBASTIY
а гиннерс разве НЕ ЗАНЁС??????????
20:42
Andre_Saratov
Sollo 20:14 абсолютно прав.
20:36
Grafin82
Radej_____ Слушай, Сопля в тапках)))) Размажешь ты только свои сопли и слезы в конце чемпионата, не дорос ты еще, и потом тебе в школу завтра. А в конце чемпионата прошу ко мне в гости, в Екатеринбург, на уралмаш. Стрелку щас забьем? Размазать он что то захотел, прыши иди выдавливай))) Школьник)
20:36
Grafin82
Thomas_Boy---)))ААААА С АЕКом))) Ну ну, вашу уже три года подряд наблюдаю, от всех летите рекордсмены, и потом Вашу с Вардаром я то же помню и что? Могу и еще привести в пример, сопляков что то развелось, глорьё малолетнее!)
20:34
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
подумаешь...
20:33
Grafin82
msdan____- Слушай, Сопля в тапках)))) Размажешь ты только свои сопли и слезы в конце чемпионата, не дорос ты еще, и потом тебе в школу завтра. А в конце чемпионата прошу ко мне в гости, в Екатеринбург, на уралмаш. Стрелку щас забьем? Размазать он что то захотел, прыши иди выдавливай))) Школьник)
20:32
zoolord
Тогда пенальти однозначно можно было не давать.
20:31
71
Flamenco Никакого офсайда!!!.....................как со зрением?.
20:29
Radej
msdan______________Не надо соскакивать, у нас с тобой разговор не а Дзагоеве, не о допинге( ахаха и вы туда же) речь о том кто сколько времени держал голову в нечистотах. Так ответишь на вопрос или как?
20:29
Thomas_Boy
Grafin82 ___________ Вашу "игру" с АЕКом все видели.
20:27
Radej
msdan___________Раз в год и палка стреляет тем более учитывая наши проблемы ничего ужасного в этом нет, а вас в ваши нечистоты макают 15 лет подряд, как думаешь кто в таком положении выгодней смотрится? ))
20:24
Flamenco
Никакого офсайда!!!
20:21
msdan
Radej Grafin82_____Я специально для тебя поросенок сохраню это сообщение, чтобы в последствие размазать его по твоему же пятаку, тешь себя напрасными надеждами, 15 лет тешите и еще 15 будете ) 20:17 недельку назад вас ткнули в ваши же какахи... наверное уже забыло сущетсво конское
20:21
Radej
Grafin82_____Я специально для тебя поросенок сохраню это сообщение, чтобы в последствие размазать его по твоему же пятаку, тешь себя напрасными надеждами, 15 лет тешите и еще 15 будете )
20:17
TAP
Незначительный офсайд - больше метра. Перед нападающим должны быть два игрока, а не просто защитник.
20:15
Grafin82
Thomas_Boy======= А тебе кто помогает? Гинер- Миллер??? Спартак сейчас хоть игру и команду показывает и имеет) а Конские одно мучение, что смотреть тошно)
20:15
Sollo
Да, офсайд 100%, т.к. по правилам между игроком и воротами должно быть ДВА игрока, а тут только один.
20:14
Grafin82
Radej===== Ааааа, свои конские закатай) Знаем мы на чем вы и что вывозите из года в год)))) Только кончилось это у вас, вот и идете на ПЯТОМ месте)))
20:13
nekonohiki
Пенальти тоже, прямо скажем, не 100% был.
20:12
Radej
Мне больше интересен другой вопрос, речь идет о милимитровом положении вне игры, а то что положение вне игры определяется по предпоследнему игроку обороны, а с учетом того что нападающий гораздо ближе к воротам чем вратарь офсайд очевиднейший никому не приходило в голову. Или правила поменялись?
20:11
Thomas_Boy
Ноют только желудевые. Им за это потом судейки помогают.
20:10
сабзеро
MAYERICK А как журналист-грызун по этой фотке смог определить?...........снайпер?......"глаз-вотерпас"?....... _______________________________________ Ты в глаза долбишься или не в курсе как определяется оффсайд?
20:10
футбол_2018
Бобер разуй глаза!
20:09
Ралпачан Фляйшманъ
аххахх, ткнули носом в фото, очевидно, что овёс, и что же? "конявые будут ныть", агась, а пятачки с невскими, по ходу, всегда признают человеческий фактор у судей. у Карасева, например))))))
20:03
Radej
Grafin82______Губехи закатай, сами справимся, который год вытаскиваем на зубах матчи и чемпионства без скамейки и новых игроков и тут вытянем.
20:00
Grafin82
Ну щас начнется нытьё от Конявых))) Украли победу, Спартак про платил)))))
19:58