Второй гол в ворота ЦСКА забит из офсайда

На 27-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА – "Амкар" ошибочное решение принял первый судья-помощник Дмитрий Березнев, во время второй голевой атаки гостей не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника Михаила Костюкова.

В момент передачи защитника Александра Мильковича автор второго гола в ворота красно-синих пусть и незначительно, но все же заскочил за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"