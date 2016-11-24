"Брюгге" хочет купить у ЦСКА Страндберга

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг может продолжить карьеру в Бельгии. Как сообщает Sportbladet, "Брюгге" проявляет интерес к 20-летнему форварду, которого хочет выкупить уже в январе. По данным источника, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера, и вопрос стоит только в цене.

Помимо "Брюгге" интерес к Страндбергу проявляет французский "Ренн". В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 12 матчей, забив два мяча.