15:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Брюгге" хочет купить у ЦСКА Страндберга

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Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг может продолжить карьеру в Бельгии. Как сообщает Sportbladet, "Брюгге" проявляет интерес к 20-летнему форварду, которого хочет выкупить уже в январе. По данным источника, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера, и вопрос стоит только в цене.

Помимо "Брюгге" интерес к Страндбергу проявляет французский "Ренн". В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 12 матчей, забив два мяча.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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LeonID_75

продавать однозначно! пусть парень играет, а не "полирует" лавку.

16:22

маленький пони

березуцких заберите, выгодное вложение будет!

15:58

shur

Скатертью дорога!

15:58

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