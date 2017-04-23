Браун Форбс: "Анжи" был командой, поэтому обыграл "Терек"

Нападающий "Анжи" Браун Форбс рад тому, что стал автором победного гола в матче 24-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:0). По его словам, махачкалинцы одержали победу, потому что были командой.

- Очень счастлив, что мне удалось забить, - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Форбса. - В той атаке я увидел, что Кацаев идет вперед, и понял, что сейчас будет возможность для гола. Адлан сделал очень хорошую передачу в центр штрафной, где я опередил защитника и забил.

- Что произошло во втором тайме, когда вы получили травму?

- Я получил мяч и прокинул его вперед, соперник, выбив его, задел мою ногу. В результате я подвернул голеностоп. Думаю, ничего серьезного не произошло, и я буду в порядке. Надеюсь на это.

- За вторым таймом вы наблюдали со скамейки запасных. О чем думали, глядя, как ваши партнеры бьются на поле?

- Я был уверен, что "Анжи" одержит победу. До игры мы были предельно сконцентрированы на результате. Я видел, что все парни бьются на поле, как команда. Мне кажется, мы и были командой. Поэтому и довели игру до победы.