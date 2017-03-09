Борис Ротенберг: "Краснодар" – топовая команда"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг отметил, что перед матчем 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" пребывает в хорошей форме и готов помочь своей команде. По словам Ротенберга, "Краснодар" – топовая команда.

– Зимой у вас было повреждение. Как сейчас себя чувствуете?

– Я прошел все сборы и не пропустил ни одной тренировки. Нахожусь в хорошей форме и в любой момент готов помочь команде. А кто будет играть – решает главный тренер.

– На тренировке вы так активно подсказывали партнерам, как будто были главным в своей четверке. Уже влились в команду?

– Такое бывает, когда с ребятами заводимся и хотим обыграть друг друга. Так что все нормально.

– Насколько сильно изменился "Краснодар" по сравнению с осенью?

– "Краснодару" уже почти пять лет, видно, что команда сейчас очень сильна. Клуб уже давно идет к такому результату, и я считаю, что на данный момент это один из тех клубов нашего чемпионата, которые показывают очень добротную игру. Это топовая команда.

– Сегодня "Ростов" играет с "Манчестер Юнайтед". Российский клуб вам не чужой. Как считаете, у него есть шансы хотя бы на ничью?

– У меня остались очень хорошие воспоминания, и тот этап самый удачный в карьере. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)