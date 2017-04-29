Больше всего Лебеденко забивает за "Терек"

33-летний полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко, забив четвертый гол в ворота "Урала" (5:2) в матче 26-го тура чемпионата России, довел число мячей в составе грозненского клуба до 19. Это на один больше, чем было у одного из главных гвардейцев российских чемпионатов во время выступления за "Торпедо". Правда, за черно-белых он провел гораздо меньше игр (73 против 134 в "Тереке"). Также Лебеденко, отличавшийся в 15 чемпионатах страны, забил по семь мячей за "Сатурн" (57 игр) и "Ростов" (59), шесть – за "Локомотив" (23), два – за "Рубин" (22).

Кроме того, Лебеденко теперь делит третье место по голам за грозненский клуб с Мачеем Рыбусем, уступая лишь бразильцам Маурисиу (28) и Аилтону (20). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Терек" – "Урал"