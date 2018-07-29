"Большая часть стадиона болела за Дзюбу". Дугалич - о матче с "Зенитом"

Защитник "Енисея" Раде Дугалич заявил, что большая часть стадиона "Геолог" в Тюмени болела за "Зенит" и конкретно за форварда петербургской команды Артема Дзюбу в матче 1-го тура РПЛ между этими клубами (0:2).

- Меня поразило, что пришел полный стадион, было много болельщиков, - цитирует Дугалича официальный сайт "Енисея". - Большинство, конечно, болело за Дзюбу и за "Зенит". Но, я надеюсь, что со временем все изменится: придет наше время и за нас будут болеть в каждом городе.

У нас пока новая команда, только что собрались ребята. В первом тайме все получалось – выходили из обороны, дисциплинированно играли. Во втором тайме делали тоже самое, не могу ничего плохого сказать. Просто не дотерпели последние десять минут. Получили два мяча. Но мы будем двигаться дальше.

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