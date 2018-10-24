Болельщики "Спартака" создали петицию с требованием дать Каррере шанс

Болельщики "Спартака" создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку бывшего тренера команды Массимо Карреры. Создатели требуют, чтобы итальянскому специалисту дали шанс, а также, от команды были отстранены все, кого что-то не устраивает.

- Это тренер впервые за 16 лет привел клуб к чемпионству! А также: 1. НИКОГДА не критиковал публично игроков. 2. НИКОГДА не сваливал свои неудачи на судейство. 3. НИКОГДА не жаловался, что ему кого-то не купили. 4. НИКОГДА не хамил, даже когда пытались его провоцировать. 5. ВСЕГДА защищал свою команду. Такого мы больше не увидим. Хотим, чтоб ему дали шанс и убрали из команды тех кого что-то не устраивает, -говорится в описании петиции (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также к петиции прилагается заявление организации болельщиков "Спартака" "Фратрии" по поводу отставки Карреры, где фанаты потребовали от руководства объяснения причин увольнения 54-летнего итальянца, а также отстранения от матчей хавбека Дениса Глушакова.

К настоящему моменту петицию подписало около 350 человек.