Болельщики "Локомотива" признали Ари лучшим игроком команды в марте

Нападающий "Локомотива" Ари по итогам голосования среди болельщиков команды был признан лучшим футболистом железнодорожников в уходящем месяце, информирует клубная пресс-служба. Бразилец, арендованный у "Краснодара", набрал 8534 голоса, или 71,1 процента.

На втором месте Алексей Миранчук – 1260 голосов, или 10,5 процента. На третьем – Владислав Игнатьев, за которого проголосовали 866 человек, или 7,2 процента. На четвертом – Игорь Денисов – 819 голосов, или 6,8 процента. На пятом – Виталий Денисов с 509 голосами, или 4,2 процента.