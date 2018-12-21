Боккетти покинет "Спартак" зимой? Отвечает его агент

Андреа Д'Амико, официальный представитель защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 32-летний итальянец может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее Sport Inside сообщил, что руководство красно-белых уже известило Боккетти, а также полузащитников Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова​ о том, что в январе они должны начать искать себе новые команды.

Источник: в ближайшее трансферное окно "Спартак" избавится от Ананидзе, Боккетти, Попова и Самедова

– Боккетти может покинуть "Спартак" в январе? Это неправда! – заявил Д'Амико.

В текущем сезоне чемпионата России Боккетти провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Его соглашение с красно-белыми действует до лета 2020 года. (Игорь Новиков)