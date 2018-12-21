Источник: в ближайшее трансферное окно "Спартак" избавится от Ананидзе, Боккетти, Попова и Самедова

Защитник Сальваторе Бокетти, полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов покинут "Спартак" в январское трансферное окно, утверждает Sport Inside.

По данным источника, руководство красно-белых уже известило футболистов и их агентов о том, что в январе они должны начать искать себе новые команды.

После 17 туров чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место с 28 очками в активе. Отставание красно-белых от лидирующего "Зенита" составляет шесть баллов.