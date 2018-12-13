Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти перенес операцию на голеностопном составе, информирует официальный сайт красно-белых. Сроки реабилитации 32-летнего итальянца буду известны позднее.
- Сальваторе передает всем красно-белым большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против "Вильярреала". А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления! - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".
🚑 Защитник #Спартак’а @salvatorebocch перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном суставе.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 декабря 2018 г.
Сальваторе передает всем 🔴⚪️ большой привет и желает команде победы в важнейшем матче @EuropaLeague против @VillarrealCF.
А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления! ✊🏻 pic.twitter.com/U891r4DUUJ
В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-12-13-bokketti_uspeshno_prooperirovan/