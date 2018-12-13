Боккетти перенес операцию

🚑 Защитник #Спартак’а @salvatorebocch перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном суставе.



Сальваторе передает всем 🔴⚪️ большой привет и желает команде победы в важнейшем матче @EuropaLeague против @VillarrealCF.



А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления! ✊🏻 pic.twitter.com/U891r4DUUJ