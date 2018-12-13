20:07 | Футбол — РПЛ

Боккетти перенес операцию

Обсудить
2

Защитник "Спартака"  Сальваторе Боккетти перенес операцию на голеностопном составе, информирует официальный сайт красно-белых. Сроки реабилитации 32-летнего итальянца буду известны позднее.

Сальваторе передает всем красно-белым большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против "Вильярреала". А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления! - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России 2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-12-13-bokketti_uspeshno_prooperirovan/

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...