Бистрович - в "старте" ЦСКА на матч с "Волеренгой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с "Волеренгой". С первых минут на поле появится новичок армейцев Кристиян Бистрович. 19-летний хавбек выйдет в центре поля в дебютном поединке за клуб.
Полностью "старт" ЦСКА выглядит следующим образом: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.
Наш состав на #ЦСКАВолеренга. Даёшь молодёжь! 🤗#ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин. pic.twitter.com/ql8BS5KQxm– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 января 2018 г.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
warning_CSKA_is_here
suomi257 завтра второй матч будет, где выйдет основа
17:39
эстонский армеец
Дедушка(Игнаш.) и его внуки!)
17:38
suomi257
не понятно для чего на сборы возить основной состав???....если все контрольные играет второй состав!!!....полный бред!!!
17:33
snapdragon625
Тикнизян будущее цска
17:27