17:20 | Футбол — РФПЛ

Бистрович - в "старте" ЦСКА на матч с "Волеренгой"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с "Волеренгой". С первых минут на поле появится новичок армейцев Кристиян Бистрович. 19-летний хавбек выйдет в центре поля в дебютном поединке за клуб.

Полностью "старт" ЦСКА выглядит следующим образом:  Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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warning_CSKA_is_here

suomi257 завтра второй матч будет, где выйдет основа

17:39

эстонский армеец

Дедушка(Игнаш.) и его внуки!)

17:38

suomi257

не понятно для чего на сборы возить основной состав???....если все контрольные играет второй состав!!!....полный бред!!!

17:33

snapdragon625

Тикнизян будущее цска

17:27