Бистрович - в "старте" ЦСКА на матч с "Волеренгой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с "Волеренгой". С первых минут на поле появится новичок армейцев Кристиян Бистрович. 19-летний хавбек выйдет в центре поля в дебютном поединке за клуб.

Полностью "старт" ЦСКА выглядит следующим образом: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.