Бикфалви восстановился от повреждения и готовится к матчу с "Ростовом"

В расположение "Урала" в преддверии домашнего матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (понедельник, 17 сентября, начало – 17.30 по Москве) вернулись три игрока, которые вызывались в свои национальные команды – хавбеки Илья Жигулев (Россия молодежная) и Эрик Бикфалви (Румыния), а также защитник Вараздат Ароян (Армения).

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе екатеринбуржцев, у Арояна и Жигулева проблем со здоровьем не возникло. А вот 30-летний Бикфалви отправился в сборную с повреждением ноги, из-за этого в ее составе на поле не выходил и вернулся в клуб ранее положенного срока. При этом сейчас полузащитники работает в общей группе. (Арман Мкртчян)

"Урал" – "Ростов": чемпионат России по футболу, РПЛ, 7-й тур, 17 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 17.30