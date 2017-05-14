Бибрас Натхо: "Пенальти – это хорошо, когда забиваешь"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что рад стать лучшим пенальтистом в истории армейкого клуба. В матче 28-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) хавбек реализовал свой 12-й 11-метровый и обошел Дмитрия Хомуху. Он добавил, что армейцы сконцентрированы на борьбе за второе место в чемпионате России.

– Четно говоря, не знал о своем достижении, – сказал Натхо. - Всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба. Главное задачей является выход в Лигу чемпионов. Будем продолжать работать в этом направлении. Пенальти – это хорошо, когда забиваешь. (Эли ШВИДЛЕР)

Натхо - лучший пенальтист в истории ЦСКА