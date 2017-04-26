22:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бибрас Натхо: "Надеюсь на аналогичный результат в матче со "Спартаком"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России выразил надежду, что травма Алана Дзагоева не серьезная. Также футболист отметил, что надеется сыграть со "Спартаком" в следующем туре также удачно.

– Каким получился матч с "Локомотивом"?

– Мы боролись сегодня за победу, и нам это удалось, – сказал Натхо. – Теперь будем готовиться к "Спартаку". Надеюсь, получится добиться такого же результата в матче с ними.

– В первом тайме из-за травмы вы потеряли Алана Дзагоева. Насколько серьезна его травма?

– Мы завтра узнаем, что с ним происходит, сегодня это не представляется возможным. Надеюсь, что с ним ничего серьезного, хотя кажется, что его травма серьезна. Алан очень важен для нас и хочется верить, что он примет участие в матче. Если нет, тогда будем думать, как играть без него. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бен Ричардс

Натхо явно поскромничал. Почему аналогично? Если будет судить Вилков, можно и на большее рассчитывать.

22:54

James Gang

Натхо купи себе прибор для закатывания губы!

22:51

serenky25

Хотите 4? Будет вам 4. По два в каждом тайме. Вратарь РЕСПУБЛИКИ только и летать будет. От штанги до штанги.

22:40

Valdemarson

Знаток1964 .....и.....Зениту.....что бы 0-5 22:35 _______________ Пожалуй, в Томске будет проблематично... Хотя и 0-1 хватит.

22:39

spartakch

Помнится один уже грозился... трёшку отхватили и теперь молчит весь чемпионат...Хорошая примета, когда перед дерби говорит лошадь.

22:39

Valdemarson

kuchkan сколько они наговорили до матча 1 круга и сегодня но надеюсь Спартак поставит на место говрунов. 22:31 _____________ А уж сколько наговорили про чемпионство Спартака! Даже корону нацепили! Не жмёт ещё?

22:36

Знаток1964

Надеюсь на 5-0......и судейский беспредел......и.....Зениту.....что бы 0-5

22:35

kuchkan

сколько они наговорили до матча 1 круга и сегодня но надеюсь Спартак поставит на место говрунов.

22:31