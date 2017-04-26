Бибрас Натхо: "Надеюсь на аналогичный результат в матче со "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России выразил надежду, что травма Алана Дзагоева не серьезная. Также футболист отметил, что надеется сыграть со "Спартаком" в следующем туре также удачно.

– Каким получился матч с "Локомотивом"?

– Мы боролись сегодня за победу, и нам это удалось, – сказал Натхо. – Теперь будем готовиться к "Спартаку". Надеюсь, получится добиться такого же результата в матче с ними.

– В первом тайме из-за травмы вы потеряли Алана Дзагоева. Насколько серьезна его травма?

– Мы завтра узнаем, что с ним происходит, сегодня это не представляется возможным. Надеюсь, что с ним ничего серьезного, хотя кажется, что его травма серьезна. Алан очень важен для нас и хочется верить, что он примет участие в матче. Если нет, тогда будем думать, как играть без него. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"