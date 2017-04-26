Бибрас Натхо: "Надеюсь на аналогичный результат в матче со "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России выразил надежду, что травма Алана Дзагоева не серьезная. Также футболист отметил, что надеется сыграть со "Спартаком" в следующем туре также удачно.
– Каким получился матч с "Локомотивом"?
– Мы боролись сегодня за победу, и нам это удалось, – сказал Натхо. – Теперь будем готовиться к "Спартаку". Надеюсь, получится добиться такого же результата в матче с ними.
– В первом тайме из-за травмы вы потеряли Алана Дзагоева. Насколько серьезна его травма?
– Мы завтра узнаем, что с ним происходит, сегодня это не представляется возможным. Надеюсь, что с ним ничего серьезного, хотя кажется, что его травма серьезна. Алан очень важен для нас и хочется верить, что он примет участие в матче. Если нет, тогда будем думать, как играть без него. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Бен Ричардс
Натхо явно поскромничал. Почему аналогично? Если будет судить Вилков, можно и на большее рассчитывать.
22:54
James Gang
Натхо купи себе прибор для закатывания губы!
22:51
serenky25
Хотите 4? Будет вам 4. По два в каждом тайме. Вратарь РЕСПУБЛИКИ только и летать будет. От штанги до штанги.
22:40
Valdemarson
Знаток1964 .....и.....Зениту.....что бы 0-5 22:35 _______________ Пожалуй, в Томске будет проблематично... Хотя и 0-1 хватит.
22:39
spartakch
Помнится один уже грозился... трёшку отхватили и теперь молчит весь чемпионат...Хорошая примета, когда перед дерби говорит лошадь.
22:39
Valdemarson
kuchkan сколько они наговорили до матча 1 круга и сегодня но надеюсь Спартак поставит на место говрунов. 22:31 _____________ А уж сколько наговорили про чемпионство Спартака! Даже корону нацепили! Не жмёт ещё?
22:36
Знаток1964
Надеюсь на 5-0......и судейский беспредел......и.....Зениту.....что бы 0-5
22:35
kuchkan
сколько они наговорили до матча 1 круга и сегодня но надеюсь Спартак поставит на место говрунов.
22:31