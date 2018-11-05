Безбородов проведет 200-й матч в премьер-лиге

Сегодняшняя игра 13-го тура чемпионата России "Уфа" – "Крылья Советов" станет особенной для 45-летнего арбитра Владислава Безбородова​ – он проведет 200-й матч в премьер-лиге. До него подобное удавалось только трем судьям – Алексею Николаеву, Юрию Баскакову и Николаю Иванову.

Рефери из Санкт-Петербурга занялся судейством в 2001 году, завершив игровую карьеру. До этого он выступал за "Зенит", "Динамо" СПб, "Вентспилс" (Латвия), "Динамо" Мн, "Шахтер" С, "Торпедо-МАЗ" (все – Белоруссия).

Матчи высшего дивизиона судит с 2007 года. Первой игрой стала встреча в Самаре "Крылья Советов" – "Кубань" (9 июня, 2:3). Арбитр ФИФА. Входит в группу первой категории судей УЕФА. В 2009-м обслуживал финал юношеского чемпионата Европы.

Победитель конкурса "СЭ" "Золотая мантия". Последние два сезона – лучший арбитр России по версии РФС. (Александр БОБРОВ)