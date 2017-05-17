Безбородов правильно назначил пенальти в ворота "Урала"

На 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив" верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Александр Данцев, пытаясь остановить проход Владислава Игнатьева, сделал движение левой ногой в направлении соперника и сбил его с ног. Нарушение правил произошло на линии штрафной площади, которая является частью штрафной. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Локо"