18:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов правильно назначил пенальти в ворота "Урала"

Момент с фолом на Игнатьеве. Момент с фолом на Игнатьеве. Момент с фолом на Игнатьеве. Момент с фолом на Игнатьеве.
Момент с фолом на Игнатьеве.
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На 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Урал" "Локомотив" верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Александр Данцев, пытаясь остановить проход Владислава Игнатьева, сделал движение левой ногой в направлении соперника и сбил его с ног. Нарушение правил произошло на линии штрафной площади, которая является частью штрафной. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Локо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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AlCapone

DNoclaf ... Нога защитника стоит на линии, причем она вытянута вперед, остальная часть тела вообще в самой штрафной. Так как тогда фол мог быть до нее?

18:53

DNoclaf

ммм... по мне до линии штрафной было. И на втором фото это видно

18:49