16:12 | Футбол — РФПЛ

Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в июле


Болельщики "Уфы" выбрали лучшего футболиста команды июля. Им стал вратарь Александр Беленов, сообщается на официальном сайте клуба. По итогам опроса голкипер набрал 57,9% голосов. 

Второе место занял нападающий Сильвестр Игбун – 20,1%. Третьим стал хавбек Иван Обляков – 3,6%. Напомним, Беленов принял участие в трех матчах "Уфы" в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4378-aleksandr-belenov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-iyule-po-versii-bolelshchikov

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