Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в июле

Болельщики "Уфы" выбрали лучшего футболиста команды июля. Им стал вратарь Александр Беленов, сообщается на официальном сайте клуба. По итогам опроса голкипер набрал 57,9% голосов.

Второе место занял нападающий Сильвестр Игбун – 20,1%. Третьим стал хавбек Иван Обляков – 3,6%. Напомним, Беленов принял участие в трех матчах "Уфы" в чемпионате России.