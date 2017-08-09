Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в июле

Болельщики "Уфы" выбрали лучшего футболиста команды июля. Им стал вратарь Александр Беленов, сообщается на официальном сайте клуба. По итогам опроса голкипер набрал 57,9% голосов.
Второе место занял нападающий Сильвестр Игбун – 20,1%. Третьим стал хавбек Иван Обляков – 3,6%. Напомним, Беленов принял участие в трех матчах "Уфы" в чемпионате России.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4378-aleksandr-belenov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-iyule-po-versii-bolelshchikov