Баста выступил на "Ростов Арене". И вот как это было

Рэпер Баста опубликовал видео с концерта на "Ростов Арене".

- Спасибо, Ростов! Спасибо, Родные, за то, что ждали, пришли и поддержали! - написал исполнитель в Инстаграме. Для меня это особенный концерт, потому что он стал первым моим большим концертом в Родном Городе, на стадионе "Ростов Арена" - 35 тысяч человек!

Спасибо моей команде и всем техническим специалистам за огромную, непростую и слаженную работу. Благодарим губернатора ростовской области Василия Голубева, администрацию города и все специальные службы за содействие в проведении мероприятия. Спасибо "Спорт-Ин" - управляющей компании стадиона и "Ростов Арене" за гостеприимство и теплый прием, концертному агентству "Олимп Концерт" за организацию. Спасибо всем за доверие, поддержку и сотрудничество.

Этот концерт - мечта маленького мальчика. Спасибо вам всем, что вы ее исполнили.

Напомним, ранее ФК "Ростов" заявлял, что концерт ставит под вопрос проведение футбольных матчей на арене.

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