Баста предложил "Ростову" играть на старом стадионе

Рэпер Баста отметил, что "Ростов" мог бы проводить матчи на своем старом стадионе. Так исполнитель отреагировал на конфликт с клубом, в котором ранее заявили, что не будут использовать "Ростов Арену", если там состоится концерт.

- По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов-Арене" больше играть не будет, - приводит . Ну и отлично, у нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер.

Баста ранее заявил, что готов отменить выступление, но в субботу, 29 сентября, концерт все же состоялся на "Ростов Арене".