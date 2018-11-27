Бакаев - о Глушакове: "Денис будет до конца пытаться доказывать болельщикам, что он в порядке"

Полузащитник "Спартака” Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", в интервью "СЭ" отказался комментировать слухи о том, что Денис Глушаков подговаривал голосовать за себя на выборах капитана красно-белых на сезон-2018/19. Он добавил, что полузащитник делает все, чтобы болельщики его снова признали и полюбили.

– Для человека, который всю жизнь провел в "Спартаке", удивлены этим разворотом болельщиков по отношению к Глушакову? Полтора года назад его носили на руках, а сейчас вот как.

– Это тяжелая ситуация. Но Глушаков – человек с характером, боец. Я думаю, он будет идти до конца, до конца доказывать свою состоятельность как футболиста, человека и капитана. И будет до конца пытаться доказывать болельщикам, что он в порядке во всех смыслах этого слова. Я желаю Денису только удачи, чтобы он вернул любовь болельщиков "Спартака", чтобы они его снова признали и полюбили. Он, насколько я знаю, все для этого делает.

– Вы голосовали за Глушакова на выборах капитана?

– Это все-таки личный вопрос, я бы не хотел это озвучивать в прессе. Но могу сказать, что Глушаков как капитан всех устраивал. Если был какой-то вопрос, он всегда помогал. Абсолютно любой вопрос. В раздевалке он был лидером, он настраивал, вел за собой.

Да, есть Артем Ребров, есть Георгий Джикия, был Квинси Промес, они тоже заводили команду. Но Денис Глушаков своим поведением, своим отношением к тренировкам и к делу показывал, как должен себя вести настоящий капитан такой команды как "Спартак". Что касается разных слухов о том, что кто-то кого-то подговаривал, то даже комментировать их не хочу, это просто несолидно и как минимум несерьезно.

– Выборы были на сборах в Австрии?

– Нет, уже после возвращения в Москву.

– Когда к Глушакову изменится отношение?

– Всему свое время. Еще пять игр, есть еврокубки. У него будут все возможности. (Александр Рогулев)

Зелимхан Бакаев – о капитанстве Глушакова, Кононове, "Арсенале" и возвращении в "Спартак"