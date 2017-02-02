Астемир Гордюшенко: "Кому-то пойдет на пользу введение потолка зарплат для молодых игроков"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" отметил, что некоторым молодым игрокам не помешало бы введение потолка зарплат. 19-летний хавбек подчеркнул, что свою зарплату он отдает родителям.

– На ваш взгляд, почему многие талантливые молодые российские игроки пропадают и просто не доходят до премьер-лиги?

– У каждого свои причины...

– Но вы согласны с тем, что первый большой контракт портит молодежь?

– Надеюсь, это не про нас. Нам надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться.

– Может быть, пока это происходит потому, что контракты у вас небольшие?

– Возможно.

– Если не секрет, что можете позволить себе купить на свою зарплату?

– Большую ее часть я отдаю родителям. Они мне выделяют деньги на месяц. Куда трачу? Ничего серьезного. По мелочи. Можно сходить покушать, в кино.

– Надо ли для молодых игроков вводить потолок зарплат?

– Кому-то это пойдет на пользу. А кто дружит с головой, не нуждается в каких-то ограничениях. Все зависит от самого человека. Я считаю, что на первом месте должен быть футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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