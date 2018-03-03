19:20 3 марта | Футбол — РФПЛ

Артур Нигматуллин - о поведении фанатов "Зенита": "Монетами по пять рублей там тысяч десять можно собрать"

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Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин подвел итоги матча с "Зенитом" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и звжигалками, также в его сторону был брошен файер.

- Атмосфера на матче понравилось, здорово, когда столько болельщиков приходит на игру, - заявил Нигматуллин. - Мне нравится играть в таких матчах.

- "Амкар" приобрел очко или потерял три?

- Мы на выезде играли с одним из лидеров чемпионата, конечно, приятно заработать очко.

- Чем вас закидывали болельщики "Зенита"?

- Мне кажется, что там монетами по пять рублей тысяч десять можно собрать. Претензии игроков "Зенита" мне понятны, но когда стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову летят - это ненормальная ситуация. Когда болеют хорошо, поддерживают свою команду, могут нелицеприятные вещи кричать - это нормально. Но когда монеты летят - зачем это? Чтобы по больницам мне кататься потом? (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Heterosigma

воспитание такое,позорное.Гиены воспитывали этих бабёнок на трибуне.

20:54 3 марта

asc0002

Вел бы ты себя как мужчина, а не как баба!

20:44 3 марта

майор99

Артурчик! Так собери их с поля - вот тебе и зарплата задержанная

19:50 3 марта

баламошка

Зверьё немытое.

19:41 3 марта

Millwall82

А изображать нечеловеческую боль после попадании головы Забалотного в твою руку, эт как? Плохих актеров обычно закидывают за это томатами) тебя монетами. Хотя Вираж конечно порой перегибает палку.

19:41 3 марта

Митюня

Наказать нужно Амкар. За то, что спровоцировал болельщиков Зенита. Лучше всего - техническим поражением

19:40 3 марта

Dioscur

Почерк Евсеева виден. Симулировали все. Артисты. При Гаджиеве пытались играть в футбол. Тут главное артистизм. Молодцы! Мне понравилось. Особенно Милькович и Изатолахи. Оскар, со слезами на глазах

19:29 3 марта

konklop

Болельщики не правы, но игроки амкаоа и сам Нигматуллин их спровоцировали своими валяниями на поле и затяжкой времени

19:28 3 марта

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