Артур Нигматуллин - о поведении фанатов "Зенита": "Монетами по пять рублей там тысяч десять можно собрать"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин подвел итоги матча с "Зенитом" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и звжигалками, также в его сторону был брошен файер.
- Атмосфера на матче понравилось, здорово, когда столько болельщиков приходит на игру, - заявил Нигматуллин. - Мне нравится играть в таких матчах.
- "Амкар" приобрел очко или потерял три?
- Мы на выезде играли с одним из лидеров чемпионата, конечно, приятно заработать очко.
- Чем вас закидывали болельщики "Зенита"?
- Мне кажется, что там монетами по пять рублей тысяч десять можно собрать. Претензии игроков "Зенита" мне понятны, но когда стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову летят - это ненормальная ситуация. Когда болеют хорошо, поддерживают свою команду, могут нелицеприятные вещи кричать - это нормально. Но когда монеты летят - зачем это? Чтобы по больницам мне кататься потом? (Игорь НОВИКОВ)
Heterosigma
воспитание такое,позорное.Гиены воспитывали этих бабёнок на трибуне.
20:54 3 марта
asc0002
Вел бы ты себя как мужчина, а не как баба!
20:44 3 марта
майор99
Артурчик! Так собери их с поля - вот тебе и зарплата задержанная
19:50 3 марта
баламошка
Зверьё немытое.
19:41 3 марта
Millwall82
А изображать нечеловеческую боль после попадании головы Забалотного в твою руку, эт как? Плохих актеров обычно закидывают за это томатами) тебя монетами. Хотя Вираж конечно порой перегибает палку.
19:41 3 марта
Митюня
Наказать нужно Амкар. За то, что спровоцировал болельщиков Зенита. Лучше всего - техническим поражением
19:40 3 марта
Dioscur
Почерк Евсеева виден. Симулировали все. Артисты. При Гаджиеве пытались играть в футбол. Тут главное артистизм. Молодцы! Мне понравилось. Особенно Милькович и Изатолахи. Оскар, со слезами на глазах
19:29 3 марта
konklop
Болельщики не правы, но игроки амкаоа и сам Нигматуллин их спровоцировали своими валяниями на поле и затяжкой времени
19:28 3 марта