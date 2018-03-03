Артур Нигматуллин - о поведении фанатов "Зенита": "Монетами по пять рублей там тысяч десять можно собрать"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин подвел итоги матча с "Зенитом" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и звжигалками, также в его сторону был брошен файер.

- Атмосфера на матче понравилось, здорово, когда столько болельщиков приходит на игру, - заявил Нигматуллин. - Мне нравится играть в таких матчах.

- "Амкар" приобрел очко или потерял три?

- Мы на выезде играли с одним из лидеров чемпионата, конечно, приятно заработать очко.

- Чем вас закидывали болельщики "Зенита"?

- Мне кажется, что там монетами по пять рублей тысяч десять можно собрать. Претензии игроков "Зенита" мне понятны, но когда стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову летят - это ненормальная ситуация. Когда болеют хорошо, поддерживают свою команду, могут нелицеприятные вещи кричать - это нормально. Но когда монеты летят - зачем это? Чтобы по больницам мне кататься потом? (Игорь НОВИКОВ)