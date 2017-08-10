Артем Тимофеев: "Жаль, что не смогу ничем помочь "Спартаку" в этом году, но все еще впереди"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0). В этой встрече хавбек получил серьезную травму колена.

– Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку, для меня это важно, это придает сил! Извините, что не смог ответить каждому, но прочел каждое слово!!! – написал в своем Инстаграме Тимофеев. – Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но все еще впереди! Обещаю, вернусь и стану еще сильнее! Это футбол, и тут никто не застрахован…

Трансляция матча "Спартак" - "Арсенал"