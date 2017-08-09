Травма Тимофеева. Фото

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон.

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Хавбек схватился за колено, явно испытывая серьезную боль.

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Травма Артема Тимофеева.

Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

Травмированный Артем ТИМОФЕЕВ и Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Травмированный Артем ТИМОФЕЕВ и Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По пути Квинси Промес и вышедший на замену Денис Глушаков попытались поддержать партнера, который закрыл руками лицо.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"