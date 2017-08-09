Травма Тимофеева. Фото

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев получил травму в первом тайме домашнего матча 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом".
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон.
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Хавбек схватился за колено, явно испытывая серьезную боль.
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Травма Артема Тимофеева.
Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.
Травмированный Артем ТИМОФЕЕВ и Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Травмированный Артем ТИМОФЕЕВ и Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
По пути Квинси Промес и вышедший на замену Денис Глушаков попытались поддержать партнера, который закрыл руками лицо.
Союз Аполлонович
Артему здоровья!
21:41
Andrey6201
Нагрузки физрука дают ответочку
21:40
spartak-msk
Вот невезенье то :( то Ромуло, то Зобнин, теперь вот Тимофеев. А двое последних молодые перспективные ребята. Злой рок какой-то. Здоровья Артём, здоровья Роман! Глушакова заменить некем теперь совсем
21:27
SportF@n
опять слайд-шоу от сэ. Как там можно понять что произошло..
21:27
Baalex
Ну елки-палки!!! Еще один толковый как Рома Зобнин и снова такая ерунда! Здоровья!!!
21:23
Schnippersson
Здоровья!
21:19
rastasick
Жалко парня,здоровья!(СБГ)
21:06
Пиитерец
Парню здоровья!
21:05