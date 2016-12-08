Артем Пацев: "Есть основания для требования понижения санкции в отношении Еременко"

Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на заседании Контрольного, экспертного и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК), отметил, что есть основания для обжалования и дальнейшего требования понижения санкции в отношении футболиста. По его словам, степень вины или халатности спортсмена в данном случае минимальна или ее нет вообще. Напомним, Еременко дисквалифицирован на два года за то, что в его анализах обнаружены следы кокаина.

– Подал ли полузащитник апелляцию на решение УЕФА?

– Мне пока об этом неизвестно. Дело в том, что мой договор с футболистом был рассчитан на представление его интересов в КЭДК УЕФА.

– Вы изучали материалы дела. Есть понимание того, что произошло?

– Ознакомился с мотивировочной частью решения. Очевидно, что КЭДК УЕФА вынужден был согласиться с нами и признать, что нарушение антидопинговых правил со стороны Романа было ненамеренным. Потому и срок дисквалификации составил два года, а не четыре.

Единственное, мне непонятно, как КЭДК, признав, что нарушение ненамеренное, не дал надлежащей оценки нашим доводам и представленным документам, подтверждающим, что степень вины или халатности спортсмена в данном случае минимальна или ее нет вообще. На мой взгляд, есть основания для обжалования и дальнейшего требования понижения санкции. При этом по дисциплинарным регламентам УЕФА, если игрок подает апелляцию на решение КЭДК, тогда санкция не может быть увеличена. Так что Еременко ничто не теряет, необходимо привлечь внимание апелляционного органа к тем документам и несоответствиям, которые наблюдаются в мотивированном тексте решения. (Сергей АСТАХОВ)

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