Артем Пацев: "Еременко очень сильно переживал"

Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на заседании Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК), отметил, что футболист очень переживал по поводу обвинения. По его словам, оно не очень справедливо. Напомним, Еременко дисквалифицирован на два года за то, что в его анализах обнаружены следы кокаина.

– Вы общались с Романом. Как он воспринял обвинения и последующую дисквалификацию?

– Очень сильно переживал. Обвинения в его адрес не очень справедливы. А ощущение несправедливости происходящего всегда сильно бьет по любому человеку – по его сознанию, состоянию – иногда даже больнее, чем само обвинение.

– Правильно ли поступили Еременко и ЦСКА, воздержавшись от комментариев до вынесения официального решения?

– В антидопинговых разбирательствах существует запрет на разглашение каких-либо сведений дела. Поэтому все участники процесса обязаны были соблюдать этот запрет. Роман, клуб и УЕФА действовали строго в рамках закона. (Сергей АСТАХОВ)

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