Артем Милевский: "У нас с Капленко разные ситуации"

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подчеркнул, что ситуация с игроком "Зенита" Кириллом Капленко отличается от той, в которой он сам оказался в свое время. Милевский играл за юношескую сборную Белоруссии, но в итоге принял решение выступать за Украину. На днях стало известно, что Белорусская федерация футбола потребовала начать дисциплинарное дело в отношении "Зенита" и Капленко, не прибывшего на сбор молодежки. По словам президента питерцев Сергея Фурсенко, хавбек отказался от выступления за белорусские сборные и имеет российский паспорт.

– Я плохо знаю этого парня. Так понимаю, что он решил играть в сборной России? Кирилл имеет на это право, но надо понимать, что наши ситуации разные, - цитирует tut.by Милевского. - Я переходил с гарантией выступать за сборную Украины, а Капленко просто один из кандидатов в российскую команду. Там огромный выбор футболистов, поэтому в сборную России ему надо будет еще пробиться. Все не так просто.