Белорусская федерация футбола потребовала от ФИФА завести дело на "Зенит"

Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) требование начать дисциплинарное производство в отношении "Зенита" и полузащитника санкт-петербургской команды Кирилла Капленко.

Футболист не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Белоруссии, хотя вызывался на них. В БФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста.

Позже президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт. По словам Фурсенко, ни игрок, ни "Зенит" не нарушали регламент ФИФА.

"Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба "Зенит" к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА", – приводит ТАСС слова представителя БФФ.

Напомним, что хавбек перешел в состав сине-бело-голубых в январе 2017 года из академии "Краснодара". Полузащитник провел за основной состав "Зенита" два матча – по одному в чемпионате и Кубке России.

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