19:39 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" вышел вперед в матче с "Зенитом", Лунев вкатился в ворота с мячом

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"Арсенал" вышел вперед в матче 16-го тура премьер-лиги против "Зенита".

На 6-й минуте к голу привел удар с острого угла нападающего Эванса Кангва в атаке с участием Сергея Ткачева. Голкипер петербуржцев Андрей Лунев в прыжке пытался перехватить мяч, но по скользкому газону вкатился за линию ворот.

Арсенал Т - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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