"Арсенал" вышел вперед в матче с "Зенитом", Лунев вкатился в ворота с мячом

"Арсенал" вышел вперед в матче 16-го тура премьер-лиги против "Зенита".

На 6-й минуте к голу привел удар с острого угла нападающего Эванса Кангва в атаке с участием Сергея Ткачева. Голкипер петербуржцев Андрей Лунев в прыжке пытался перехватить мяч, но по скользкому газону вкатился за линию ворот.

⚽ Андрей Лунёв до последнего пытался спасти свою команду от гола, но в результате стал его автором.



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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/CCaqi7EeFB – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 декабря 2018 г.

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