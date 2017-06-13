"Арсенал" ведет переговоры с тремя тренерами

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" ведет переговоры с тремя кандидатами на пост главного тренера команды. Валерия Карпина среди них нет. "Оружейники" планируют определиться с наставником к четвергу.

Ранее "Р-Спорт" сообщил о возможном назначении Карпина в тульскую команду, однако эта информация не подтвердилась. Сам Карпин сообщил "СЭ", что ничего не знает об этом.

"Арсенал" по итогам сезона-2016/17 занял 14-е место в турнирной таблице и в переходных матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) смог сохранить место в премьер-лиге. В тульском клубе не стали предлагать новый контракт главному тренеру Сергею Кирьякову.