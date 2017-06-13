"Матч ТВ" опроверг возможное назначение Карпина в "Арсенал"

"Матч ТВ" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер "Спартака", а ныне – главный редактор футбольных трансляций телеканала Валерий Карпин может возглавить тульский "Арсенал". Ранее "Р-Спорт" сообщил о возможном назначении Карпина в тульскую команду.

Сам в Карпин в интервью "СЭ" не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Опровергаем. Если возможно, просим уважающих свою профессию журналистов обращаться за подтверждением публикуемой информации ДО ее публикации, сообщили в пресс-службе телеканала.