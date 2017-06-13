Валерий Карпин: "Я в "Арсенале"? Спрашивайте в клубе"

Валерий Карпин не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию о том, что он может стать новым главным тренером тульского "Арсенала". Ранее "Р-Спорт" сообщил, что бывший наставник "Спартака" может возглавить тульскую команду.

– Как прокомментируете информацию о том, что вы возглавите "Арсенал"?

– Никак. Спрашивайте в "Арсенале". Я откуда знаю?

– То есть не возглавите?

– Без комментариев.