15:59 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" снова обыграл чемпиона в последнем туре

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В матче 30-го тура "Арсенал" со счетом 2:0 переиграл гарантировавший себе чемпионство "Локомотив".

Туляки повторили успех прошлого сезона. Год назад "оружейники" в последний игровой день разгромили "Спартак" - 3:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Арсенал Т - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р_

Крикнул Тёмчику чтоб оставался... Он чёт взоржал и сказал "ал би бек". Кто знает ап чём это он?

16:36

П_о_в_а_р_

Оружейные традиции

16:31

Mc$mile

По следующему календарю Арсенала можно судить о чемпионе сезона 18/19)

16:11

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