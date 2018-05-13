"Арсенал" снова обыграл чемпиона в последнем туре

В матче 30-го тура "Арсенал" со счетом 2:0 переиграл гарантировавший себе чемпионство "Локомотив".
Туляки повторили успех прошлого сезона. Год назад "оружейники" в последний игровой день разгромили "Спартак" - 3:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
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П_о_в_а_р_
Крикнул Тёмчику чтоб оставался... Он чёт взоржал и сказал "ал би бек". Кто знает ап чём это он?
16:36
П_о_в_а_р_
Оружейные традиции
16:31
Mc$mile
По следующему календарю Арсенала можно судить о чемпионе сезона 18/19)
16:11