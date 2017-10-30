Ари вернулся в общую группу, но с "Шерифом" и ЦСКА не сыграет

Как стало известно "СЭ", нападающий "Локомотива" Ари вернулся в общую группу. В то же время 31-летний бразилец пока работает с небольшими ограничениями, поэтому почти наверняка он не поможет команде в матче группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (2 ноября) и 16-м туре чемпионата России с ЦСКА (5 ноября). По этой же причине форвард не летал с железнодорожниками на вчерашний матч 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:0). Как ожидается, полноценно тренерский штаб сможет рассчитывать на Ари в конце первой декады ноября.

Напомним, Ари перенес операцию на передней крестообразной связке колена 26 июля. Повреждение он получил в игре 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). (Андрей СИЗЯКИН)