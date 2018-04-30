17:25 | Футбол — РФПЛ

Ари - в атаке "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 28-го тура чемпионата России против "Краснодара", в котором железнодорожники могут гарантировать себе победу в турнире. С первых минут в атаке у москвичей сыграет Ари, арендованный столичным клубом у "быков".

Полностью. состав "Локомотива" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус - И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан - Ари;
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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futurama61

Насра* ь на Ари- вперед Краснодар!

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