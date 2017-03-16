16:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари: "Спартаку" забивать приятно всегда"

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Нападающий "Локомотива" Ари в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" отметил важность встречи со своей бывшей командой. Кроме того, бразилец выразил надежду, что вновь сможет поразить ворота красно-белых, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– "Спартаку" забивать особенно приятно?

– Это всегда хорошо и приятно.

– Вы пропустили предыдущий матч. Не давит ли, что успел вписаться и стать важным игроком?

– Я не хотел, чтобы такая ситуация произошла. Я хотел играть, и чтобы команда добилась победы. Отдаю себя отчет о важности матчи. Он будет сложным. Мы будем максимально концентрированы на эту игру.

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