20:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр ошибочно не наказал "Арсенал" 11-метровым

"Крылья Советов" - "Арсенал". "Крылья Советов" - "Арсенал". "Крылья Советов" - "Арсенал". "Крылья Советов" - "Арсенал". "Крылья Советов" - "Арсенал".
"Крылья Советов" - "Арсенал".
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На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Арсенал" Виталий Мешков допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей. Херсон Вергара нарушил правила в борьбе с Сергеем Корниленко, однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру. А на 89-й минуте арбитр не применил никаких дисциплинарных санкций к Андрею Горбанцу, грубо сыгравшему против Концедалова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пенальти 100 процентный и Мешков находился в зоне хорошей видимости . Уже вторую игру Арсенал судят под набор очей .

21:20

Коновалов

Конские воспитанники)))

21:16

Flamenco

Регионы для Москвы не существуют!!! Тульский Арсенал им нужен, остальные думаю нет!!! Так можно и до революции докатится!!! На самом деле правду в России лучше не говорить, иначе накажут!!!

21:07

+-=0

Platinum1991 , когда мутко будет валить лес , мешков и отойдет от дел, не раньше.

20:46

Platinum1991

МЕШКОВ ПРОВОДИТ СОТЫЙ МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ... В ОЧЕРЕДНОЙ сотый уже раз судья Мешков чудит!!! В матче Крыльев с Арсеналом НЕ СТАВИТ 100% пенальти в ворота Арсенала за нарушение на Корниленко на 73 минуте матча! А за справедливые претензии к Мешкову - Корниленко получает карточку - НИ ЗА ЧТО! Корниленко получает горчичник, за то, что Мешков не назначил 100% пенальти за ГРУБОЕ нарушение в штрафной Арсенала игроком команды против Корниленко! Вот вам ОПЯТЬ СКАНДАЛ с судейством Мешкова, которое Мутко и Николаев называют "прекрасным" и образцово-предвзятым, согласно цены вопроса??? Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ???

20:28

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