Арбитр ошибочно не наказал "Арсенал" 11-метровым

На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Арсенал" Виталий Мешков допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей. Херсон Вергара нарушил правила в борьбе с Сергеем Корниленко, однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру. А на 89-й минуте арбитр не применил никаких дисциплинарных санкций к Андрею Горбанцу, грубо сыгравшему против Концедалова. (Александр БОБРОВ)
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Пенальти 100 процентный и Мешков находился в зоне хорошей видимости . Уже вторую игру Арсенал судят под набор очей .
21:20
Коновалов
Конские воспитанники)))
21:16
Flamenco
Регионы для Москвы не существуют!!! Тульский Арсенал им нужен, остальные думаю нет!!! Так можно и до революции докатится!!! На самом деле правду в России лучше не говорить, иначе накажут!!!
21:07
+-=0
Platinum1991 , когда мутко будет валить лес , мешков и отойдет от дел, не раньше.
20:46
Platinum1991
МЕШКОВ ПРОВОДИТ СОТЫЙ МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ... В ОЧЕРЕДНОЙ сотый уже раз судья Мешков чудит!!! В матче Крыльев с Арсеналом НЕ СТАВИТ 100% пенальти в ворота Арсенала за нарушение на Корниленко на 73 минуте матча! А за справедливые претензии к Мешкову - Корниленко получает карточку - НИ ЗА ЧТО! Корниленко получает горчичник, за то, что Мешков не назначил 100% пенальти за ГРУБОЕ нарушение в штрафной Арсенала игроком команды против Корниленко! Вот вам ОПЯТЬ СКАНДАЛ с судейством Мешкова, которое Мутко и Николаев называют "прекрасным" и образцово-предвзятым, согласно цены вопроса??? Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ???
20:28