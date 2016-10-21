Арбитр ошибочно не наказал "Арсенал" 11-метровым

На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Арсенал" Виталий Мешков допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей. Херсон Вергара нарушил правила в борьбе с Сергеем Корниленко, однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру. А на 89-й минуте арбитр не применил никаких дисциплинарных санкций к Андрею Горбанцу, грубо сыгравшему против Концедалова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"