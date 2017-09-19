Арбитр матча "Тосно" - "Спартак": "Для меня падение Промеса в штрафной - явная симуляция"

Владимир Сельдяков, арбитр матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" (2:2), в эфире передачи "Свисток" отметил, что нападающий красно-белых Квинси Промес "рисовал" пенальти в одном из моментов. По его словам, контакт с защитником в этом эпизоде был, но голландец упал не от него.

- Когда Промес упал в чужой штрафной, я находился в хорошей позиции, - заявил Сельдяков. - Для меня это явная симуляция. Если сказать просто - он "рисовал". Контакт был, но игрок упал не от него. Падение Дугалича в штрафной "Спартака"? На мой взгляд, там была обоюдная борьба.