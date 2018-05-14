Арбитр Чистяков проходит детектор лжи из-за "дела Смолова"

Как стало известно "СЭ", арбитр премьер-лиги Артем Чистяков прилетел в Москву, чтобы по собственной инициативе пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи). Сам судья отказывается давать какие-либо комментарии.

- Я арбитр и не вправе что-либо комментировать, - сказал сегодня Чистяков корреспонденту "СЭ".

Можно предположить, что действия рефери из Азова связаны с его отстранением до конца 2018 года. Это наказание к нему применили после матча 26-го тура "Краснодар" - "Арсенал" (3:0). В нем нападающий "быков" Федор Смолов ошибочно получил от Чистякова желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для него "лишним", и форвард был вынужден пропустить из-за дисквалификации важнейшую игру с ЦСКА. Апелляция "Краснодара", пытавшегося этот "горчичник" аннулировать, была отклонена.

Чистяков, по всей видимости, с помощью детектора лжи пытается доказать, что он не замешан ни в каких "заказах", о которых говорили после матча в Краснодаре. (Александр БОБРОВ)

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