Анзор Кавазашвили: "У Кононова получится в "Спартаке". Если он найдет общий язык с руководством"

Чемпион СССР-1969 в составе "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" назначение Олега Кононова главным тренером красно-белых.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.

– У меня есть надежда, что приходит новый тренер с таким задором, что сможет внести оживление в наш разрозненный "Спартак", – сказал Кавазашвили. – Как дальше пойдет – не знаю. Но если Кононов найдет общий язык с руководством, то будет хорошо. А если нет, то… Хочу, чтобы при Кононове было как в 1969-м, когда я играл в "Спартаке" и мы громили всех. Как при Бескове, когда он много побеждал, и как при Олеге Романцеве, с которым девять раз выиграли чемпионат России. После фиаско, которое было при Каррере и Рианчо, тяжело понять, как все пойдет дальше. "Спартак" находится на позорном для себя девятом месте… Если Кононов сумеет нравственно поднять команду, объяснить легионерам, что такое "Спартак", тогда я буду его обнимать, целовать и говорить: "Красавец, подобрал ключи к моей команде!" (Игорь Новиков)