Анзор Кавазашвили: "Профессиональный футбол нам нужен. Но в том виде, как в Европе"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили отметил, что профессиональный спорт в нашей стране должен зарабатывать сам. Напомним, что по результатам соцопроса, проведенного Superjob, 49 процентов респондентов выступили за запрет профессионального футбола и направление тратящихся в нем средств на развитие ДЮСШ. Еще 28 процентов высказались против этого, а еще 23 не определились со своей позицией. Всего опрошено 1600 человек старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая.

– Что думаете по этому поводу?

– Считаю, что профессиональный спорт должен быть, но такой, который сам зарабатывает деньги, а не смотрит в государственный карман. У нас частных футбольных клубов – раз-два и обчелся. Есть "Краснодар", "Спартак". Возможно, "Локомотив" тоже, но только наполовину. Так же как и "Зенит". Пусть команды финансируют хозяева, частные инвесторы. Когда ФК бесконечно просят деньги у губернаторов, бизнесменов, берут кредиты, а потом не расплачиваются и кричат "спасайте" – это не профессиональный спорт.

И второе. Знаю, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы государство предоставляло льготы спонсорам профессиональных футбольных клубов. Я этого не понимаю. Если бы вышли с такой инициативой в отношении тех, кто оказывает помощь в развитии всего спорта в государственном масштабе, вот тогда это правильно.

Считаю, что профессиональный футбол в России нужен, но в том виде, в котором он существует в Европе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)