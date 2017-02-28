"Анжи" предложил увеличить штрафы за нецензурную брань на стадионе

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что "Анжи" предложил ужесточить наказание за употребление на стадионе нецензурной брани. В понедельник и вторник на стадионе "Спартака" проходит семинар с участием представителей УЕФА, организованный РФС для представителей российских клубов по безопасности и работе с болельщиками.

– Я рассказал, какие задачи нам предстоят – и не только в связи с предстоящим Кубком конфедераций и чемпионатом мира, но и в целом, как мы будем работать с болельщиками в дальнейшем, чтобы футбольный матч оставался праздником, тем более на таких аренах, которые сейчас строят повсеместно в России, – цитирует ТАСС Маркина. – В частности, представитель "Анжи" заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным болельщикам, но и вполне брутальным. У нас в регламенте это прописано, но есть предложение ужесточить наказание за подобные кричалки; у нас есть штрафы по 20-30 тысяч рублей, но они не воздействуют на клубы как хотелось бы. Плюс здесь нужно активней работать с судьями. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета мы обязательно это обсудим и выработаем какие-либо предложения по комплексному решению этой проблемы.

Эта проблема и проблема пиротехники являются самыми важными, они мешают нормальному восприятию происходящего на поле.