"Анжи" объявил о переходе Солосина

Вратарь "Томи" Алексей Солосин перешел в "Анжи", информирует клубная пресс-служба. О переходе голкипера в махачкалинский клуб ранее в интервью для "СЭ" сообщил главный тренер команды Александр Григорян.

Отмечается, что контракт футболиста рассчитан на два года. Ранее 29-летний Солосин играл за челябинский "Спартак", "Факел", "Сатурн", "Черноморец", "Сибирь", барнаульское "Динамо", "СКА-Хабаровск", "Урал" и "Химки". С 2014 года он выступал за "Томь". В прошлом чемпионате голкипер провел за томскую команду 12 матчей и пропустил 20 голов.