"Анжи" подписал Солосина и Мамтова

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян сообщил "СЭ", что клуб подписал контракт с нападающим Хасаном Мамтовым и вратарем Алексеем Солосиным. Соглашения рассчитаны по схеме "1+1" . Футболисты присоединились к команде в Махачкале.

Последние пять лет 33-летний Мамтов выступал за "Тюмень" и в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром клуба. Под руководством Григоряна он выступал в "Химках" и "СКА-Хабаровске".

Ранее 29-летний Солосин играл за челябинский "Спартак", "Факел", "Сатурн", "Черноморец", "Сибирь", барнаульское "Динамо", "СКА-Хабаровск", "Урал" и "Химки". С 2014 года он выступал за "Томь". В прошлом чемпионате голкипер провел за томскую команду 12 матчей и пропустил 20 голов. (Александр ЛЬВОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)