Антон Заболотный - о Семаке: "Буду впитывать тот футбол, который он захочет нам передать"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный заявил, что будет усердно работать под руководством нового главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

- Как игрок я должен в любом случае подстраиваться под желание руководства и как игрок-профессионал я буду слушать его и впитывать тот футбол, который он захочет нам передать, - приводит слова 27-летнего форварда официальный сайт клуба. Самое главное – работать на тренировках и выкладываться на сто процентов.

Он также рассказал, что с позитивным настроем ожидает начала сборов.

- Ожидания – позитивные. Мы начинаем с чистого листа, и эти сборы будут очень важны с точки зрения подготовки. Чем лучше пройдут сборы, тем лучше получится сезон. Важно, чтобы никто из ребят не получил травмы, - сказал Заболотный.

Напомним, 14 июня футболисты петербургского клуба вышли из отпуска и приступили к традиционному предсезонному медосмотру. 17 июня "Зенит" отправится на первый летний сбор в австрийский Китцбюэль.