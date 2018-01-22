Антон Заболотный: "Делать кульбиты после голов еще рановато"

Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный, забивший первый гол за команду в товарищеском матче против "Копенгагена" (5:0), отметил, что подготовка к сезону идет по плану. По его словам, сегодня игроком хорошо давались взаимодействия, передает корреспондент "СЭ" Александр МУЙЖНЕК.

​– Конечно, рад первому голу за "Зенит". Это хорошее событие для меня. Дебют можно назвать удачным. Но главное, что команда победила в этом матче, – отметил Заболотный. – Прибавляем от одной тренировки к другой, выполняем установку тренера. Все по плану.

– Все привыкли, что вы отмечаете голы кульбитами. И сегодня ждали.

– В таком состоянии ног еще рановато! Физическое состояние еще очень среднее.

– Вы многое отрабатываете на тренировках, в том числе по тактике. Удается ли переносить на игру?

– Думаю, сегодня нам хорошо давались взаимодействия. Да, иногда проседали, не хватало свежести ног. Но компенсировали тем, что вовремя отскакивали в оборону, играли на контратаках. Потом вылезали и грамотно придерживали мяч, а потом создавали свои моменты. Тренер подсказывал нам, и мы более-менее выполнили его установку.