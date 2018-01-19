Антон Соснин: "С каждой игрой "Динамо" будет выглядеть все лучше и лучше"

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин после победы в товарищеском матче над "Газ Метаном" (1:0) похвалил оппонентов за отличную игру в обороне. Также футболист отметил, что бело-голубые постепенно набирают хорошую форму.

– Румынские команды всегда отличаются бойцовскими качествами, сегодня исключения не произошло, – цитирует пресс-служба "Динамо" Соснина. – Было много борьбы, "Газ Метан" хорошо и компактно отработал в обороне. Тем приятнее было победить такую хорошо организованную команду.

Конечно, было тяжело, потому что играли под нагрузками, сейчас идет подготовительный период, тем приятнее этот результат. Первый матч в этом году, первая победа. Мы очень рады, поздравляю всех динамовских болельщиков, которые наблюдали за этой встречей.

На 45 минут сил, конечно, хватило, все-таки мы уже неделю тренируемся. В последующие дни будем продолжать подготовку и с каждой игрой, думаю, будем все лучше и лучше, сил будет хватать на большее.