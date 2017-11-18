Антон Швец: "Ахмат" должен был побеждать "Динамо", мы недовольны ничей"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец после матча 17-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) отметил, что его команда полностью контролировала игру и должна была побеждать. Он также выразил уверенность, что победы придут, если грозненцы продолжат так играть.

– В первом тайме были моменты, которые мы должны были реализовывать, но, к сожалению, не забили, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Швеца. – Контролировали игру полностью, но пропустили гол со стандартного положения. Думаю, должны были побеждать, недовольны ничейным результатом. Чувствуем себя отлично, и, уверен, если продолжим работать так же, победы придут.

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