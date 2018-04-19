Анна Семак: "Хонда сказал своей избраннице: "Я хочу, чтобы ты готовила мне рис". Она ответила согласием"

Анна Семак, супруга главного тренера "Уфы" Сергея Семака, отметила, что ей понравилось в Японии. По ее словам, русские очень далеки по менталитету от японцев.
– Чем удивила Япония? Прежде всего, что эта страна так близко, - цитирует "Матч ТВ" Семак. - Одни наши знакомые изумились, узнав, что мы туда поехали: "Зачем так далеко?" Пришлось им сказать, что Япония совсем недалеко. Оттуда до России 30 минут на самолете. И это правда удивительно.
Меня очень поразило, насколько стерилен японский мир. Там постоянно протирают руки антибактериальными салфетками, ходят в масках, там нет людей без определенного места жительства. Более того, законом запрещено давать милостыню. Там нет плохо одетых людей. Сложилось впечатление, что все с достатком выше среднего. Может, я была не в тех районах… (Улыбается.) Но создалось такое ощущение.
Удивило, что японцы никогда не говорят о своих чувствах прямо. Сергей Игнашевич рассказал нам о том, как Кейсуке Хонда делал предложение будущей жене. Говорить "я тебя люблю" или "выходи за меня замуж" там неприлично и не принято. Хонда сказал своей избраннице: "Я хочу, чтобы ты готовила мне рис". Она ответила согласием.
– Географически наши страны близки. А по менталитету русские и японцы далеки друг от друга?
– Очень. Обычно, когда едешь в другую страну, подсознательно ассоциируешь себя с ней. Задаешься вопросом: "А смогла бы я здесь жить?" У меня так было в Нью-Йорке или Барселоне. И в там, и там смогла бы жить. А в случае с Японией даже не возникает такой мысли. Абсолютно другая культура! Они 250 лет были закрытыми от мира, это сказывается. Но Япония и японцы поистине уникальны. С глубоким уважением относятся друг к другу и окружающим. Возможно, в нашей культуре этого не хватает.
windfolla
Про стирильность и отсутствие бомжей - полнейшая чушь. Посмотрите на ютубе блоги русских людей, которые там ЖИВУТ. Сергея Куваева, например. Вы удивитесь, что во многих аспектах не всё так безоблачно в Японии. А бомжей там власти гоняют, вот и складывается впечатление их отсутствия.
10:56 20 апреля
Flamenco
Потрясающий новость! Он комбикорм не просил?
03:08 20 апреля
баламошка
В первый же день по свадьбы Хонда притащил домой 3 мешка риса.
22:19 19 апреля
Солёный
Как далеко/близко откуда? Многие внутримкадовцы считают, что Сибирь - это где-то далеко, на другом континенте, а вы о Японии )))))))
20:54 19 апреля